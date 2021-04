Islam, Meloni: alla camera bocciata nostra “Norma anti Moschee abusive”. Fdi rimasta sola in questa battaglia, ma continueremo a sostenerla

«La sinistra blocca la “norma anti-moschee abusive” di Fratelli d’Italia. In Commissione Ambiente alla Camera è stata bocciata la nostra proposta di legge per restringere le maglie della normativa sulle associazioni di promozione sociale, usata oggi come escamotage dalle comunità islamiche per derogare le norme urbanistiche e creare luoghi di culto e madrase abusivi in negozi, magazzini, scantinati e garage. Siamo rimasti i soli a portare avanti questa battaglia ma non demordiamo e continueremo a sostenerla in Parlamento».



Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

