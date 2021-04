Sardegna dimenticata dal bando per l’innovazione d’impresa, Deidda: Ministro Giorgetti ponga subito rimedio. Presentata interrogazione parlamentare

“Non è la prima volta che la Sardegna viene dimenticata dall’essere inserita in un bando ministeriale. Ricordo, infatti, quando il Mibact escluse la nostra Isola dalla valorizzazione dei Borghi e aspetto ancora risposta alla nostra interrogazione. In questo caso, mi appello al Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, visto che sicuramente si tratta di una decisione ereditata dal Governo Conte, per fare luce su questa nuova esclusione dal bando per l’innovazione e i macchinari innovativi con un fondo di 132 milioni e porre rimedio inserendo la Sardegna o prevedendo subito ad un nuovo bando per l’Isola”, così il Deputato di FdI Salvatore Deidda che ha presentato una interrogazione;

“Accogliamo l’appello di Confindustria e Confapi e di tante micro imprese che attendono misure e risorse per poter innovare, rafforzare ma anche resistere alla crisi economica aggravata dalla crisi pandemica”, conclude Deidda