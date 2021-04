Scuola: grave decisione Kompatscher su tamponi obbligatori

“È davvero grave che in Alto Adige il Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher obblighi gli studenti ad effettuare il tampone auto somministrato per consentire loro l’accesso a scuola. In questo modo viene negato il diritto allo studio ed è un atteggiamento intollerabile che viola palesemente la legge. Per questo motivo, Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.”

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale istruzione e Ella Bucalo, responsabile nazionale scuola.

