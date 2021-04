TLC, Rotelli: PNNR fondamentale per sviluppo digitale

“Il Pnrr avrà un impatto fondamentale sul piano della digitalizzazione che investirà l’Italia. Inutile dire quanto sia importante questo investimento di decine di miliardi, che indebiteranno per anni le generazioni future, e che come obiettivo ha fra gli altri quello di migliorare il rapporto tra i privati e tra i privati e Pa, snellendolo e favorendolo. È fondamentale verificare e approfondire tematiche strategiche e fondamentali, come quella della sovranità digitale e della proprietà delle reti. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori per la stesura del Pnrr, sia per quanto riguarda il metodo che il merito”.



Così il deputato Mauro Rotelli, responsabile Comunicazione di FdI e componente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, nel corso del convegno “Le Nuove Reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini” organizzato dal Dipartimento Tlc di Fratelli d’Italia.