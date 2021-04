Covid, Fidanza: Ue ha fallito sui vaccini, ora acceleri su passaporto per turismo

“La fiducia che anche noi abbiamo dato alla Commissione Europea nella gestione comune dei vaccini è stata tradita con contratti scritti male, rimpalli di responsabilità e ritardi nelle forniture. Ora l’Ue chiede una nuova importantissima delega per far partire il nuovo certificato verde digitale. Uno strumento fondamentale per far ripartire gli spostamenti e il turismo in sicurezza, certificando l’avvenuta vaccinazione, guarigione o effettuazione di tamponi. Sbaglia quindi chi lo chiama passaporto vaccinale, come ha fatto anche ieri il premier Draghi, perché questo presuppone un obbligo vaccinale che invece non c’è e rischia di generare preoccupazione. Su questo strumento chiediamo alla Commissione, agli Stati membri e quindi anche al governo italiano di accelerare, per evitare accordi e corridoi bilaterali, eliminare le quarantene che scoraggiano le partenze e riaprire subito in sicurezza il nostro turismo”. Così il capodelagazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, durante il suo intervento al convegno organizzato da FdI dal titolo “Riapri Italia. La sfida e’ oggi”, in corso al Senato.