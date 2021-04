Friuli Venezia Giulia, Fdi: presentata la nuova Unità Cinofila della Polizia Locale di Udine. Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione 

“Con l’istituzione della nuova Unità Cinofila della Polizia Locale di Udine la città di Udine compie un balzo in avanti sul fronte del contrasto ai quei casi di micro criminalità che attanagliano quotidianamente alcuni dei nostri quartieri. Grazie alla formazione ricevuta due splendidi esemplari di pastore tedesco saranno in grado infatti di riconoscere le sostanze stupefacenti più diffuse e fornire un valido supporto alle operazioni di pattugliamento della polizia locale. Il tema del contrasto alla droga, purtroppo non riguarda solo i punti della città che ormai tutti conosciamo, ad esempio quelli limitrofi alla stazione e della salita del castello, ma anche troppo spesso la fascia d’età degli adolescenti che vogliamo proteggere in ogni modo possibile, sia con percorsi educativi che di contrasto agli spacciatori. Conserviamo ancora vivo il ricordo della giovane Alice Bros, scomparsa drammaticamente a soli 16 anni nell’ottobre del 2018. Misure come questa sono quelle risposte concrete che i cittadini hanno chiesto a questa amministrazione, dopo anni trascorsi ad ignorare il problema da parte del centrosinistra”.

Così in una nota i consiglieri comunali di Udine Antonio Pittioni e Luca Onorio Vidoni.