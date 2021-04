«Un abbraccio a Guido Bertolaso, assolto anche dalla Corte dei conti sullo spostamento del G8 dalla Maddalena a L’Aquila nel 2009. Non abbiamo mai dubitato della sua innocenza e a lui va tutta la nostra solidarietà per aver subito in questi 12 anni una gogna mediatica senza precedenti».



Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.