Lombardia, Santanchè – Maullu: sabato 10 aprile flash mob di Fdi a sostegno delle aziende “Se mi chiudi non mi chiedi”

Flashmob di Fratelli d’Italia in piazza della Scala per chiedere al governo aiuti concreti a sostegno delle aziende. L’appuntamento è per sabato 10 aprile alle 11:30.

“Riproponiamo anche a Milano il flashmob ‘Se mi chiudi non mi chiedi’, che FDI sta organizzando in molte piazze italiane. Con questa iniziativa ci uniamo alle voci di molti imprenditori milanesi e lombardi per chiedere al governo Draghi interventi ed aiuti economici concreti. I numeri della pandemia sono terribili: 420 miliardi di euro di fatturato persi da imprese e partite Iva, oltre 300 mila imprese sparite nel 2020, a fronte di soli 11miliardi stanziati dal governo. Chi pagherà per tutto questo?” Così in una nota congiunta la Sen. Daniela Santanchè – Portavoce regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia – e Stefano Maullu – Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Milano.

“Finché non ci sarà la ripresa economica, lo Stato non deve chiedere nulla alle imprese e ai dipendenti dei settori che non hanno potuto lavorare a causa delle restrizioni del Governo e che per questo hanno subito un danno.