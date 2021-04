Covid, Meloni: bene richiesta assessori sport Fdi per seduta conferenza stato-regioni su ripartenza sport

«Da tempo Fratelli d’Italia sostiene che la ripartenza dello sport e la riapertura delle attività sportive non siano più rinviabili. Bene hanno fatto i nostri assessori regionali allo sport in Sicilia e in Liguria a chiedere subito al neo presidente della conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, la convocazione di una seduta ad hoc dedicata a questo tema. Lo sport è salute, benessere, nonché un comparto economico importante per l’Italia che merita dal governo attenzione e rispetto».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.