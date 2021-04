Concorsopoli, Rampelli: sempre un PD alla guida…

“Le assunzioni fatte da Buschini non possono essere confinate a responsabilità individuali, dopo gli scandali plurimi sulle mascherine nel Pd deflagra una questione morale. Trovo inverosimile, direi perfino di cattivo gusto, che un altro democrat sia stato eletto alla guida del consiglio regionale del Lazio. Anche uno sprovveduto avrebbe pensato che l’occasione indecente obbligava a designare un presidente espressione di un altro partito. Ma il potere gioca brutti scherzi e l’arroganza è il piatto preferito di chi lo esercita

Così si passa da un esponente del Pd a un altro, dando uno schiaffo in faccia si cittadini. Fino a quando durerà questo disprezzo per i cittadini? E quando si rimetteranno gli altri componenti l’ufficio di presidenza che hanno condiviso questa truffa?”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.