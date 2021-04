Concorsopoli, Trancassini: bene Zicchieri su dimissioni Upd Regione Lazio

“Bene la netta presa di posizione del collega Francesco Zicchieri, già coordinatore regionale, sulla richiesta di dimissioni dell’intero Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per le stesse ragioni che hanno condotto il suo presidente Buschini ad analoga scelta. Nella Regione Lazio si susseguono gli scandali che vedono protagonisti eletti nel Pd che il segretario Zingaretti candidò e poi indicò in incarichi di grande responsabilità. Le dimissioni sono un atto necessario per non trascinare le istituzioni in questioni che non dovrebbero essere nemmeno sfiorate da sospetti e da fatti che circondano questa oscura vicenda. Un sistema di assunzioni che coinvolge esponenti del Pd e non solo”.



Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale Lazio di Fratelli d’Italia.