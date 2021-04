Deidda: salviamo le edicole cittadine che stanno scomparendo. Governo garantisca aiuti e sostegni concreti

“Le edicole cittadine stanno scomparendo: negli ultimi 15 anni, infatti, si è passati da 42mila a 26mila. In Sardegna, se ne contano circa 900 ma con la crisi pandemica il bilancio si è aggravato e le difficoltà aumentano con il prorogarsi delle restrizioni dovute alle zone arancioni e rosse. In media, in Italia, nel 2019, hanno chiuso 4 edicole al giorno. Queste, soprattutto nei piccoli comuni, sono avamposto di informazione e comunità. Il Governo ha previsto un bonus da 500 euro nel 2020 e 1000 euro nel 2021, per quest’ultimo, però, la richiesta è scaduta nel febbraio scorso. Visto che si continua con questi veri o presunti lockdown e considerato che, purtroppo, molti edicolanti hanno perso la possibilità di accedere al bonus di febbraio, chiediamo al Governo se intende aiutare gli edicolanti permettendo loro di accedere ai finanziamenti, almeno a quei titolari che non hanno ricevuto uno dei due bonus, e prevedendo aiuti per sostenere le spese strutturali e fiscali”, è quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda

