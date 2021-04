Liguria, Ferro e Berrino: rally Sanremo, questi giorni dimostrano che organizzare eventi in sicurezza è possibile

L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e al Turismo Gianni Berrino hanno partecipato oggi pomeriggio, in rappresentanza di Regione Liguria, alla partenza del 68° Rally Sanremo che terminerà domani, domenica 11 aprile.

“Per me è un piacere esser presente a questo che è l’ennesimo grande evento sportivo che Regione Liguria ha promosso in questa primavera. Per il mondo sportivo è importante che ci siano queste manifestazioni che dimostrano come lo sport possa e debba ripartire al più presto”, ha dichiarato l’assessore Ferro.

“E’ sempre emozionante vedere sfrecciare tutte queste auto e questi piloti sulle strade dell’entroterra sanremese. I giorni del Rally di Sanremo sono bellissimi e da sanremese mi fa enorme piacere annotare come questo sport continui ad appassionare tante persone. Inoltre abbiamo dato all’Italia intera la dimostrazione che, con i protocolli sanitari adeguati, è possibile organizzare eventi mettendo in moto una macchina – la similitudine è d’obbligo oggi – che dia fiato alle imprese e che sia da promozione per il nostro territorio”, ha commentato l’assessore Berrino.