“Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per la decisione di Forza Italia di voler mantenere la sua firma sulla mozione Meloni su Borsa Italiana. Si tratta di una decisione di buon senso e in linea con le politiche del centrodestra. Ci auguriamo e ci aspettiamo che anche la Lega, nonostante la sua collocazione in maggioranza, confermi la stessa intenzione”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze.