“Ai ristoratori, ai gestori di palestra, agli imprenditori che rischiano di perdere tutto quello che hanno costruito nella vita non bastano più impegni per il futuro. Fratelli d’Italia chiede di riaprire subito in sicurezza e garantire ristori adeguati”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.