Dl Sostegni: domani conferenza stampa con Giorgia Meloni

Domani mercoledì 14 aprile alle ore 11,30, Fratelli d’Italia terrà un conferenza stampa presso la sede del partito in via della Scrofa 43. Aprirà i lavori il presidente di FDI Giorgia Meloni. Interverranno i presidenti dei gruppi di Camera e Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, insieme con il responsabile del dipartimento Economia e Finanza di FDI, Maurizio Leo.



L’ingresso nei locali di via della Scrofa 43, nel rispetto delle norme di sicurezza, sarà contingentato e rispetterà le modalità previste dalla circolare dei Deputati Questori per lo svolgimento di conferenze stampa alla Camera dei deputati. Potranno accedere i giornalisti accreditati dall’Associazione stampa parlamentare (ASP). Per agevolare il lavoro dei colleghi giornalisti, la conferenza verrà trasmessa in diretta online su Facebook dalla pagina ufficiale di Fratelli d’Italia.