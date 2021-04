Giappone, Procaccini: decisione grave, si rischiano danni seri. Si pronunci anche il Governo italiano

“La decisione del governo giapponese di riversare in mare l’acqua contaminata della centrale nucleare di Fukushima è grave per i danni all’ecosistema che rischia di provocare. La comunità internazionale non può restare a guardare, occorre trasparenza massima per una iniziativa che si configura come un pericoloso precedente. E deve pronunciarsi su questo anche il governo italiano, in rappresentanza di una popolazione quasi interamente lambita dal mare“.

È quanto afferma l’europarlamentare di FDI Nicola Procaccini, responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia del partito.

“Comprendiamo le difficoltà derivanti dal terribile incidente alla centrale , ma il sacrificio della fauna ittica, oltre ad essere pericoloso per la catena alimentare, non può essere considerato un trascurabile danno collaterale provocato dall’uomo. Non si può ammettere che a pagarne il prezzo siano tutte le popolazioni. Occorre trovare strade alternative per evitare un grave attacco all’equilibrio ambientale servendosi delle nuove tecnologie di decommissioning”.

