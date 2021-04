Nucleare, Foti: mozione priva di effetti. Interrogarsi su Sogin

“L’astensione di oggi di Fratelli d’Italia non è volta a sottolineare che ci chiamiamo fuori dal difficile compito di individuazione di un sito idoneo per il deposito del materiale nucleare e dei rifiuti radioattivi. Noi riteniamo però che la mozione votata oggi dalla maggioranza non produrrà nessun effetto diverso da quanto non accadrebbe senza l’approvazione della stessa. L’unica vera domanda che il Parlamento doveva porsi è: abbiamo ancora fiducia o meno in Sogin? Qualora la risposta fosse negativa sarebbe opportuno riportare in capo allo Stato le decisioni su un tema tanto delicato per la Nazione, riconsegnando alla politica la dignità che manca”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, capogruppo in commissione Ambiente e Lavori Pubblici, intervenuto in Aula sulla discussione delle mozioni in materia di individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare.