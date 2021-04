Vaccini, Lollobrigida-Gemmato: ad Ascoli gazebo per le farmacie, da De Caro silenzio assordante

“Mentre dal presidente di Anci De Caro attendiamo una risposta alla nostra proposta di individuare ed autorizzare locali pubblici dove i sanitari possano inoculare i vaccini e strutture mobili per la somministrazione degli stessi, nelle farmacie di Ascoli il sindaco Marco Fioravanti fa allestire gazebo gratuiti per l’inoculazione del farmaco. A quasi un mese dalla richiesta di Fratelli d’Italia, spiace il silenzio assordante di De Caro che non si è attivato per contribuire a snellire le procedure di vaccinazione, soprattutto in vista dell’arrivo delle 50 milioni di dosi promesse dal commissario Figliuolo nel secondo semestre di quest’anno. Il suo atteggiamento è in assoluta continuità con l’azione del Pd e del governo che invece di aggredire il virus, anticipandone le mosse, lo subisce. Arriveranno i vaccini ed inizieremo a preoccuparci dove inocularli. Per fortuna, in discontinuità, l’amministrazione comunale guidata da FDI dimostra concretezza e responsabilità”.

Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato e responsabile del dipartimento Sanità FDI, Marcello Gemmato .