Air Italy, Rotelli-Rizzetto: governo non lasci per strada 1400 lavoratori

“Non è sufficiente un tavolo di concertazione ma occorre un impegno importante, una Golden share per un settore strategico come quello dei trasporti. Il governo deve andare al tavolo e imporsi contro Air Italy e chi vuole lasciare per strada 1400 lavoratori. Se non tuteliamo il trasporto non creiamo sviluppo, peggio ancora se chi come il ministro Giorgetti governa con chi ha normato i licenziamenti collettivi che mandano a casa migliaia di persone che rischiano anche la cassaintegrazione. Contestiamo la procedura di mobilità e i sindacati che l’hanno sottoscritta. A pagare sono i lavoratori e le loro famiglia. Serve trovare una soluzione industriale concreta. Fratelli d’Italia si offre come sponda per portare a casa una vittoria non solo per questi lavoratori ma per un comparto molto importante”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli e Walter Rizzetto, nel corso del question time al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.