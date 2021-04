Ambulanti: permane stato d’incertezza

“Ancora non ci sono tempi certi per dare una risoluzione alla disparità di trattamento in diverse zone del nostro Paese a discapito degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche”. Questa in sintesi la risposta data dal Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, alla interrogazione fatta dai deputati di Fratelli d’Italia Massimiliano De Toma, Salvatore Caiata e Riccardo Zucconi, capogruppo FdI in Commissione Attività Produttive.

“Il perdurare di questa situazione di incertezza per il futuro, aggiunta alla crisi provocata dal lockdown – spiegano i deputati -, sta spingendo centinaia di migliaia di famiglie che in tutta Italia lavorano nel settore del commercio su aree pubbliche verso la soglia della povertà. Il Governo, anziché applicare le norme già stabilite in precedenza e mettere gli ambulanti in condizione di svolgere il proprio lavoro, continua a perdere prezioso tempo non colmando dei vuoti normativi che si trasformeranno in altrettanti fallimenti economici per intere famiglie in tutta italia. Per scongiurare questo disastro economico e sociale, il Ministro deve al più presto garantire l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della nuova normativa del settore e procedere con i rinnovi e le linee guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni nel 2020″.

Condividi