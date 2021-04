Banche, Foti: sinistra vota contro mozione sostenuta anche da sua maggioranza

“La mozione di Fratelli d’Italia contiene importanti impegni da sempre condivisi da tutto il centrodestra e bene hanno fatto Lega e Forza Italia a votarla. La spaccatura all’interno della maggioranza minestrone è evidente così come è evidente il blocco ideologico posto dalla sinistra che con il suo voto contrario ha impedito di far passare una mozione con contenuti simili alla sua e sostenuta da una parte della sua stessa maggioranza. Lega e Forza Italia dovrebbero meditare anche perché il provvedimento in esame non era un provvedimento strettamente politico ma di garanzia verso la Borsa italiana”.

Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, a seguito delle votazioni sulle mozioni che riguardano il processo di vendita di Borsa italiana.