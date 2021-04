Borsa, Lollobrigida: sconcertante bocciatura mozione Meloni, battaglia non si esaurisce qui

“E’ sconcertante che l’Aula della Camera, seppur con una manciata di voti di scarto, abbia bocciato la mozione su Borsa Italiana Spa a prima firma del presidente Giorgia Meloni che puntava a tutelare l’autonomia, la sicurezza e la stabilità finanziaria della nostra Nazione. Preoccupa, data la portata di un tema così delicato, che anche stavolta i partiti della sinistra si siano confermati così smaccatamente ottusi e ideologici da respingere un dispositivo che aveva come unico obiettivo la protezione e il rafforzamento del ruolo dell’Italia nel sistema finanziario nazionale e internazionale. Forse il problema era rappresentato dal fatto che a presentare il testo sia stato il leader dell’opposizione? Bene che il centrodestra si sia espresso in modo unito e compatto, le nostre battaglie non si esauriranno certo con il voto di questa mattina”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.