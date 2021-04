Borsa, Meloni: sinistra fa cadere nel vuoto appello Fdi, felice che centrodestra compatto abbia sostenuto nostra mozione

«La sinistra fa cadere nel vuoto l’appello di Fratelli d’Italia e boccia alla Camera la nostra mozione per tutelare l’assetto strategico, l’autonomia e la governance di Borsa Italiana SpA, difendere la stabilità finanziaria dell’Italia e la sicurezza dei nostri asset, anche attraverso l’uso tempestivo del golden power. Su questo tema il Parlamento avrebbe dovuto dimostrare unità e parlare con una voce sola ma il Pd e il M5S hanno scelto di votare contro solo per ragioni ideologiche e forse per non riconoscere all’opposizione la paternità di una proposta di buon senso. Sono felice che tutto il centrodestra abbia sostenuto la mozione di Fratelli d’Italia: è un grande segnale di compattezza, che conferma l’unità della coalizione nella battaglia a difesa degli interessi nazionali italiani».

