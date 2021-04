Borsa, Osnato: chi ha condiviso battaglia sostenga mozione Meloni

“Tante volte ci siamo sentiti ripetere che la politica deve rimanere fuori dall’economia. Negli anni ci hanno fatto credere che l’autoregolamentazione del sistema economico fosse la situazione più congeniale alla Nazione. Invece le liberalizzazioni hanno portato numerosi vantaggi a partner stranieri danneggiando le imprese italiane. Abbiamo assistito alla perdita del controllo pubblico su aziende fondamentali e strategiche, prima fra tutte Bankitalia. Fratelli d’Italia ha come priorità la tutela del sistema economico nazionale e dei risparmi degli italiani. La nostra mozione a prima firma Giorgia Meloni punta ad accompagnare l’autonomia di Borsa italiana, la tutela degli investimenti italiani delle Pmi, puntando sull’innovazione tecnologica ed enfatizzando il ruolo dell’Italia nel sistema finanziario nazionale. Il mio auspicio è che chi insieme a noi ha condiviso questi impegni voglia portare avanti anche oggi questa mozione. Non vogliamo pensare che il sostegno di questa proposta possa derivare dal timore di votare favorevolmente qualcosa che ha come prima firma il leader dell’opposizione”.

Così in Aula Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Finanze intervento in Aula sulle mozioni che riguardano il processo di vendita di Borsa Italiana.