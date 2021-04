Lazio, Righini-Colosimo: ambulanti, bloccare bando concessioni posteggi

“Adesso che sono ufficialmente alleati anche nel Lazio, Zingaretti deve far recedere la Raggi dalla malsana idea di mettere a bando ben 12.000 le licenze (scadute a dicembre 2020) già prorogate all’anno 2032, atto che ha seminato il panico tra i commercianti su area pubblica. Un settore tanto importante dell’economia locale non può essere messo in ginocchio ne si devono creare disparità tra gli operatori. Con una interrogazione al Consiglio Regionale chiediamo azioni finalizzate a richiamare Roma Capitale al rispetto della vigente normativa regionale in materia, così come della legge nazionale. La Regione Lazio deve sostenere le associazioni di categoria dei commercianti su posteggi a rotazione e dei mercati rionali, che giustamente ritengono non valida la determina adottata dal Dipartimento sulla scorta di un parere del autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che non è organo giurisdizionale”.

Così in un comunicato Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, consiglieri di FdI Regionale Lazio .