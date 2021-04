Lombardia, Mazzali: approvata mia mozione per coinvolgimento biologi nella somministrazione vaccino

“E’ stata approvata all’unanimità oggi in Consiglio regionale la mia mozione urgente “Coinvolgimento dei biologi nella campagna vaccinale di massa anti Covid 19”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Ho chiesto alla Giunta di “adottare urgentemente gli atti necessari affinché i biologi siano autorizzati, da subito, a partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e i laboratori di analisi cliniche, accreditati con il SSN e dotati di personale sanitario opportunamente formato, siano inseriti, su base volontaria, nella rete dei centri vaccinali della Regione Lombardia”. Con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale e a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo dei biologi e dei laboratori di analisi cliniche accreditati con il SSN per procedere accelerare. Il coinvolgimento dei biologi avverrà su adesione volontaria; il Governo, le Regioni, l’Ordine nazionale dei Biologi e FederLab Italia stanno definendo un protocollo d’intesa che stabilisce la cornice nazionale che sarà poi declinata a livello regionale; i biologi parteciperanno nelle sedi di somministrazione che saranno indicate dalle Regioni e Province autonome. Siamo nella fase massiva dei vaccini e ogni aiuto è fondamentale per raggiungere in tempi più rapidi lo scopo di vaccinare i cittadini e tornare a riaprire le attività, le scuole, i bar, i ristoranti. E ringraziamo i biologi e i lavoratori dei laboratori per la loro disponibilità”.

