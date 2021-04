Rigenerazione urbana, Nastri: giallorossi rischiano di affossare ddl. No a centralizzazione, sì a semplificazione amministrativa

“La vecchia maggioranza giallorossa continua a fare danni come dimostra la confusione sul ddl rigenerazione urbana. Già in Commissione Ambiente avevo sollecitato il superamento dell’impianto eccessivamente centralistico, che potrebbe frenare e complicare l’obiettivo del ddl. Non solo, perchè sul piano dell’incentivazione al ricorso al super bonus al 110 per cento ritengo che sia indispensabile approntare un adeguato piano di semplificazione amministrativa, legato anche ad una decisa azione di sburocratizzazione delle procedure e dell’allargamento della platea dei beneficiari. Purtroppo al momento questo manca e prevale un approccio che rischia di affossare il ddl. Critiche che non giungono soltanto da FdI, o dagli altri partiti del centrodestra, ma anche dagli amministratori locali, dai sindaci fino ai presidenti di Regione. Ecco, un fronte critico così ampio conferma che il disegno di legge va cambiato e che l’impostazione giallorossa rischia di affossare un provvedimento importante e strategico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri, vicepresidente della Commissione Ambiente.