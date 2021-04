Trasporto aereo, Fidanza: solidarietà a lavoratori che hanno manifestato oggi  

“Solidarietà ai lavoratori del trasporto aereo che hanno manifestato oggi a Roma e in altre città per chiedere ammortizzatori sociali per tutti e un piano industriale di rilancio per avere una nuova compagnia di bandiera solida e competitiva che possa assorbire i lavoratori di Alitalia, ma anche di AirItaly e delle altre compagnie minori in fallimento”. Così sulla sua pagina Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR e membro della commissione Trasporti al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

