Afghanistan, Deidda: governo riferisca in aula anziché fare propaganda

“Fratelli d’Italia chiede un’informativa urgente ai Ministri Guerini e Di Maio in merito alla notizia del ritiro dei nostri militari dall’Afghanistan. Vorremmo capire come mai gli altri partner europei della Nato hanno usato una comunicazione sobria mentre da noi il Governo festeggia senza comunicare al Parlamento quale sia la strategia di ritiro, se le nostre Forze Armate siano state informate e se saranno rinforzate le misure di sicurezza. E’ inconcepibile, infine, che una notizia così delicata possa essere utilizzata come propaganda dal Ministro Di Maio e come vittoria del Movimento 5 Stelle senza tenere conto degli effetti immediati e delle possibili conseguenze”.

Lo dichiara Salvatore Deidda, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa della Camera dei deputati.