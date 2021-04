Afghanistan, La Russa: da Di Maio mancanza di rispetto verso il parlamento

“Non stupisce che si sia arrivati alla decisione di ritirare le nostre truppe dall’Afghanistan: io stesso da ministro della Difesa, oltre dieci anni fa, sono stato il primo a parlarne. Stupisce invece, che una decisione così importante non venga presa e comunicata in Parlamento e che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ne dia notizia tramite Facebook. Si tratta di una mancanza di rispetto intollerabile verso il Parlamento che viene nuovamente scavalcato. Desidero ringraziare le nostre Forze armate per l’impegno e il sacrificio di questi anni. Molti di loro in quelle terre lontane hanno lasciato la vita. A loro va la mia sincera riconoscenza”.

Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.