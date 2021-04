“Bar e ristoranti devono aprire oggi e possono farlo in totale sicurezza. Questa categoria vive un dramma economico e non avrà la forza di rialzarsi. Se riaprono gli stadi per gli Europei e diversi studi dimostrano che all’aperto si registra solo un contagio su mille, significa che alcuni settori possono ripartire subito nel rispetto dei protocolli”.

Lo detto intervenendo a Studio24 su Rainews24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.