Covid, Lollobrigida: da Fdi sfiducia individuale a Speranza, vedremo chi la firmerà

“Abbiamo ascoltato per l’ennesima volta il ministro Speranza e siamo sempre più convinti della sua completa inadeguatezza a continuare a ricoprire il ruolo di ministro della Salute. Comunichiamo pertanto la nostra intenzione di presentare una mozione di sfiducia individuale, firmata già da tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia, e sulla quale auspichiamo la convergenza di tutti quei colleghi che come noi vogliono la sua immediata rimozione per il bene della Nazione. Vedremo chi ci starà e chi invece si assumerà la responsabilità di tenere Speranza esattamente dove sta”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.