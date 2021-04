Covid, Montaruli: via Speranza. Nessuna svolta con chi è principale responsabile

“Dal Ministro Speranza abbiamo ascoltato una relazione contraddittoria e piena di lacune. La politica delle chiusure non ha funzionato e il piano vaccini è un disastro. Reiterare nel non investire in una indipendenza vaccinale mentre l’Europa ha chiaramente fallito è inammissibile. Per questo Fratelli d’Italia depositerà una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro alla Salute. Non può esserci svolta con chi è il principale responsabile di quanto sta avvenendo”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.