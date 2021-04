Siderurgia, Meloni: vittoria Fdi su approvazione Odg, settore siderurgico è comparto strategico da tutelare

«Oggi in Senato Fratelli d’Italia ha riportato una significativa vittoria politica, a conferma che non abbiamo bisogno delle poltrone per tutelare gli interessi della nostra Nazione. Infatti, all’unanimità è stato approvato un ordine del giorno, a prima firma di Fratelli d’Italia, che riprende la mozione che avevamo presentato a difesa del settore siderurgico. Con questo odg il governo si impegna a tutelare il comparto della siderurgia italiano come settore strategico e ad affrontare il tema dell’industria italiana finalmente con prospettive di lungo periodo. In un momento in cui gli asset più importanti della nostra Nazione sono oggetto degli appetiti delle grandi multinazionali e rischiano di trasformarsi in facili prede, aver considerato “comparto strategico” l’industria siderurgica significa aver creato le condizioni per difendere il lavoro delle nostre industrie, salvaguardare i lavoratori e rilanciare le nostre eccellenze come, ad esempio, gli stabilimenti di Piombino, Terni e Taranto. Senza di noi questo risultato così importante non sarebbe stato raggiunto, a dimostrazione che per difendere l’Italia e gli italiani ci vuole una politica capace e patriottica, come quella che Fratelli d’Italia quotidianamente rappresenta in Parlamento e negli enti locali. Ci auguriamo che, così come avvenuto in questa occasione, il governo e la maggioranza sappiamo anche su altri temi e dossier altrettanto importanti ascoltare ed accogliere le idee e le proposte che giungono da Fratelli d’Italia, che come dimostrato con questa mozione sul settore siderurgico puntano soltanto a tutelare gli interessi della Nazione e degli italiani».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.