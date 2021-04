Covid, Bignami: modifiche a rapporto OMS per mettere in difficoltà amministrazioni centrodestra

Lega e Forza Italia votino mozione sfiducia Speranza

“Oggi diversi quotidiani riferiscono come le modifiche che si intendevano apportare al famoso rapporto OMS poi ritirato, fossero ispirati da mere ragioni politiche: era necessario mettere in difficoltà le amministrazioni di centrodestra e del nord Italia. È un fatto di estrema gravità che palesa l’ostilità verso il centrodestra da parte chi ricopriva e ricopre ruoli istituzionali e che anche in quella fase avrebbe dovuto pensare non a giochi politici, ma solo a contrastare la pandemia. Confidiamo che almeno ciò convinca gli alleati del centrodestra a sottoscrivere la mozione di sfiducia a Speranza”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.