Covid, Lollobrigida: cancellare giallo errore clamoroso Governo Draghi. Chiediamo immediate riaperture

“Aver cancellato il giallo come colore per le Regioni, che corrispondeva alla possibilità per ristoranti ed altri esercizi commerciali di poter riaprire a pranzo, è stato uno degli errori più clamorosi compiuti dal governo Draghi. Lo dicono gli stessi esponenti della maggioranza che affermano come, con le attuali condizioni, ben 13 Regioni sarebbero rientrate in quella fascia cromatica di restrizioni. In questo modo tante attività produttive, seppur parzialmente, avrebbero potuto riaprire, sopravvivendo. Chiediamo a tutte le forze politiche che sostengono l’esecutivo e al presidente del Consiglio Draghi di far ripartire immediatamente tutte quelle imprese che si trovano in queste aree, visto che per mesi tanti territori in fascia gialla non sembrano aver fatto registrare maggiori contagi rispetto ad altri”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.