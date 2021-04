Famiglia, Bucalo: babysitting anche per la polizia locale

“Anche la Polizia Locale potrà accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting. È stato infatti accolto un emendamento presentato da Fratelli d’Italia che punta ad ampliare le categorie per usufruire delle agevolazioni del decreto 30/2021, con misure per i lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena. Un atto di giustizia verso quei servitori dello Stato che giornalmente sono impegnati nelle nostre città e che come altri, fanno enormi sacrifici per garantire alle proprie famiglie una vita dignitosa”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo componente della commissione lavoro.