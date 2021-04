Politica: inizia oggi il corso di formazione del coordinamento del Lazio

Parte oggi la prima edizione del corso di formazione politica in materia di Diritto pubblico voluto dal coordinamento regionale del Lazio di Fratelli d’Italia e tenuto dal professore Enrico Michetti, fondatore della Gazzetta Amministrativa.

“Alle 18:00 di oggi, presso i locali della Fondazione Alleanza Nazionale a Roma, in via della Scrofa, alcuni amministratori del Lazio prenderanno parte al corso dal titolo “La Costituzione della Repubblica Italiana ed il procedimento amministrativo. Abbiamo fortemente voluto questo corso, in presenza, ovviamente nel rispetto delle normative vigenti, che sia di supporto all’attività che i nostri tanti e preparati amministratori svolgono quotidianamente sul territorio. Il sistema amministrativo è sempre più complesso ed il confronto con il professor Michetti sarà sicuramente di aiuto per quanti avranno il piacere di prendere parte alle lezioni. Fratelli d’Italia mette a disposizione dei propri amministratori del Lazio un efficace strumento per permettergli di rappresentare al meglio le istanze dei territori ed affrontare le sfide che la politica ogni giorno pone loro davanti”.

E’ quanto dichiara il il deputato Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.