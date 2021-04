Quartu, Deidda-Pisano: bene riapertura caserma carabinieri a Flumini come richiesto da Fratelli d’Italia. Il presidio venga garantito tutto l’anno e non solo nei mesi estivi

“Da tempo, abbiamo chiesto al Ministero della Difesa e all’Arma dei Carabinieri di ascoltare le richieste di sicurezza dei cittadini di Flumini di Quartu e garantire la riapertura della Caserma dei Carabinieri, non soltanto per i mesi estivi ma per l’intero anno. Ringrazio i Comandi Provinciale e Regionale della Sardegna per aver permesso la riapertura ma continueremo nel nostro impegno affinché il presidio venga garantito per tutto l’anno”, così Salvatore Deidda, Deputato e Capogruppo di FdI in Commissione Difesa che ricorda di aver presentato in passato un’interrogazione in merito sollecitando il Governo.



“La presenza della stazione dei Carabinieri di Flumini è una battaglia storica di Fratelli d’Italia e la sua riapertura è una notizia che fa ben sperare”, dichiara Michele Pisano, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Quartu;



“Più volte in Consiglio comunale ho portato all’attenzione dell’amministrazione la necessità di garantire un presidio fisso dei Carabinieri a Flumini. Fratelli d’Italia ha chiesto anche al Governo, per voce del deputato Salvatore Deidda, ed ai ministeri competenti di tenere il presidio aperto per tutta la durata dell’anno. Ora non resta che monitorare l’andamento dei lavori promessi – con le prime somme stanziate dall’amministrazione comunale nel rendiconto – con la speranza che si arrivi all’inaugurazione entro giugno. Il tema della sicurezza è fondamentale e garantire presidi dignitosi per le forze dell’ordine è prioritario, soprattutto perché le segnalazioni sono all’ordine del giorno: tra le tante, gli atti vandalici a Costa degli Angeli, le pericolose automobili che sfrecciano in via Livatino, l’ex asilo di via Boito ripetutamente vandalizzato e le incursioni nel vecchio asilo abbandonato di via Fadda”, conclude Pisano.

