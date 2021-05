Deidda: chi ha accompagnato il viceministro dei trasporti Cancelleri in Sardegna?

“Visto che il Viceministro Cancelleri è venuto in Sardegna, passando per Olbia, avrebbe potuto chiarire se esiste o no il piano per la ferrovia tra la stessa Olbia e Nuoro tanto annunciato dall’allora Ministro Toninelli e che sarebbe dovuto essere presentato a fine anno 2019″, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI sulla visita del Viceministro Cancelleri in Sardegna;



“Ancora attendo risposta all’interrogazione presentata, così come attendo risposte sui trasporti, le strade e le Motorizzazioni che il Ministro e i suoi collaboratori, tra cui il Viceministro, non forniscono trasgredendo al regolamento della Camera dei Deputati, sempre che lo conoscano. Ma ad un interrogativo potrei ricevere risposta: il Viceministro con chi ha effettuato il sopralluogo dei cantieri in Sardegna? Perché diversi cittadini, sui social, mi segnalano che sarebbe andato in giro con un amico, violando le stesse norme che lui e il suo Governo impongono ai cittadini. Sa che siamo zona rossa e non si può uscire dal proprio Comune? Sarebbe proprio offensivo se proprio chi esaspera i cittadini poi si faccia un giretto per la Sardegna con un amico”, è quando dichiara in una nota Salvatore Deidda, Deputato di FdI

