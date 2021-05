Air Italy: Governo si attivi per i lavoratori contro incuranza dei vertici

“Restiamo basiti dall’atteggiamento irresponsabile di Air Italy che ha negato la proroga degli ammortizzatori sociali. La proprietà dal 30 giugno sta per lasciare 1.400 lavoratori privi di reddito. Senza temporeggiare bisogna evitare una macelleria sociale e va accordato un ulteriore periodo di cassa integrazione. Contestualmente servono iniziative per ricollocare queste persone, anche per non disperdere le loro preziose professionalità. Il governo non resti immobile di fronte alla “fumata nera” e si attivi per il prolungamento della cig. Non è possibile abbandonare questi lavoratori che sono risorse fondamentali di un settore italiano strategico, in un periodo di emergenza e crisi economica”.

È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera.