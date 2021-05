Carceri, Cirielli: “Distribuite mascherine pericolose, intervenga Cartabia”

“In alcune carceri dell’Abruzzo verrebbero distribuiti tutt’oggi lotti di mascherine ritenuti “pericolosi”. Si tratterebbe, secondo quanto denunciato dalla Uilpa, degli stessi sottoposti a sequestro, lo scorso mese di marzo, a seguito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Gorizia. Una vicenda incresciosa di cui il ministro della Giustizia Marta Cartabia deve interessarsi e porvi rimedio in tempi rapidi”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “E’ assolutamente necessario bloccare la distribuzione dei lotti ritenuti “pericolosi” e fare chiarezza sul loro mancato ritiro nei tempi dovuti. Non si può mettere in pericolo la salute degli agenti penitenziari, già penalizzati dai focolai scoppiati, in queste settimane, in diverse carceri italiane, che, inevitabilmente, hanno provocato una ulteriore riduzione del personale. Cartabia inizi ad occuparsi concretamente delle diverse problematiche del Corpo della Polizia Penitenziaria (a partire dalla grave carenza degli organici e dalla mancata dotazione di strumenti utili alla difesa come il taser), che da anni non vengono tenute nella giusta considerazione dai governi tecnici e di larghe intese” conclude Cirielli.

