Copasir, Demastro: mentre Governo dorme ambasciata Usa sconsiglia viaggi in Italia

“Mentre il governo dei migliori dorme il sonno degli (in)giusti sul Copasir, l’ambasciata americana sconsiglia i viaggi in Italia non solo per il Covid, ma per rischi di attentati terroristici. Fratelli d’Italia ha già depositato un’interrogazione per sapere quale sia il reale rischio di attentati terroristici in Italia. Il Governo si occupi velocemente di sicurezza, al posto di occupare militarmente ogni seggiola, anche quelle della sicurezza, indifferente alla paralisi istituzionale del Copasir”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in Commissione Esteri.