Covid, Donzelli: incomprensibile coprifuoco con ristoranti aperti a cena

“Il tema in questo momento non è se le riaperture siano timide o coraggiose, il problema è la logica con cui si è agito. Sono state adottate soluzioni incomprensibili, come sulle riaperture dei ristoranti: che senso ha riaprirli a cena se poi si impone il coprifuoco alle 22? Un fatto che dimostra come al governo non si possano tenere insieme idee incompatibili come quelle dei partiti di centrodestra con il rigorismo di Speranza. Al posto del “governo dei migliori”, così, abbiamo le scelte peggiori”.

Lo ha detto il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, intervenendo alla trasmissione “Studio 24” in onda su Rai News 24.