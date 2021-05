Covid, Meloni: settore matrimoni in ginocchio e senza risposte

“Ancora una volta interi settori, come quello dell’organizzazione matrimoni, vengono lasciati in ginocchio e senza risposte. Chiediamo al governo che questo comparto, che rappresenta in Italia migliaia di posti di lavoro, riceva immediatamente una data precisa per poter ricominciare a lavorare in sicurezza con appositi protocolli. Questo trattamento nei confronti di chi ha già subito enormi perdite, anche a causa di misure illogiche e contraddittorie, è inaccettabile. Fratelli d’Italia è al loro fianco e ha già presentato in Parlamento un Odg urgente per chiedere risposte concrete al governo”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.