Def, Meloni: per Governo abbiamo bisogno di più immigrati per aumentare il Pil

“Un altro smacco agli italiani. Nel documento di economia e finanza, il governo ha scritto che, per aumentare il nostro PIL, abbiamo bisogno di più immigrati. Invece di incentivare le nascite e le politiche per la natalità o incrementare le risorse per le nostre imprese e i nostri lavoratori, il governo definito dei “migliori” pensa a queste follie. L’Italia è in ginocchio, le famiglie sono esasperate, la nostra Nazione ha bisogno di un governo che metta al primo posto gli italiani. Non c’è più tempo da perdere”.

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.