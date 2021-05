Def, Rauti: votiamo per l’Italia ma non per il Governo

“Il Def 2021 non dà risposte agli italiani perché la ripresa si costruisce con le riaperture e non mantenendo le restrizioni”. Lo afferma in dichiarazione di voto sul Def il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato Isabella Rauti.

“Come si pensa di poter ridurre il rapporto sempre più negativo fra debito e Pil se non si riapre? – sottolinea Rauti – la verità è che questo Def non ha alcuna programmazione, è un azzardo da tavolo da gioco e non si vede l’orizzonte. Ma quel che è peggio è che a fronte delle chiusure delle attività è aumentata la pressione fiscale”.

“Fratelli d’Italia – osserva Rauti – vuole interventi per la natalità, per la crescita demografica, misure specifiche a sostegno dei lavoratori, come il pagamento puntuale della cassa integrazione, per le famiglie, per le imprese. Avremmo voluto discutere del PNR e del PNRR che non sono stati nemmeno allegati al Def, come invece avevamo chiesto. Voteremo no al Def mentre, come opposizione patriottica e responsabile, voteremo a favore dello scostamento di bilancio ma vogliamo che le risorse siano impiegate a sostegno del tessuto produttivo e a favore delle categorie colpite dalla pandemia. E’ un voto non per questo governo ma per l’Italia”.

“E soprattutto – conclude Rauti – chiediamo che le risorse dello scostamento non siano destinate agli amici degli amici, per finanziare le mancette e un debito voluttuario. Basta riffe di Stato e cashback, FdI chiede che lo scostamento vada a sostegno delle tante categorie messe in crisi da pandemia e chiusure e che , con l’ultima decisione sul coprifuoco e con le finte riaperture subiscono un’ulteriore mazzata”.