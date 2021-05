Giornata mondiale della Terra, Procaccini: nostro impegno per piattaforma programmatica e manifesto dell’ecologia conservatrice

“Una piattaforma programmatica e la stesura di un manifesto dell’ecologia conservatrice per ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia sui temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, valori da sempre patrimonio della destra”. È questa l’iniziativa annunciata oggi dall’europarlamentare Nicola Procaccini, responsabile del dipartimento ambiente ed energia di FDI, durante la conferenza stampa organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Terra dal titolo: “Conservatorismo Verde. Idee e progetti per una ecologia di destra”, presente il leader di FdI Giorgia Meloni, con interventi dell’editore della rivista “Nazione Futura”, Francesco Giubilei e dell’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. “La nostra attenzione all’ambiente parte dal territorio, – ha dichiarato Procaccini – dal posto in cui viviamo, anche con un approccio spirituale che prevede la necessaria integrazione tra uomo e natura. Una forma di rispetto che non deve però condurre alla mortificazione delle attività economiche ma a un giusto equilibrio con i temi legati all’emergenza ecologica. Al contrario di quanto accade con un certo ambientalismo di sinistra, le nostre non sono posizioni ideologiche ma di assoluto rispetto per l’ambiente e per il creato. Sono questi alcuni degli elementi essenziali che saranno presenti all’interno del nostro manifesto della ecologia conservatrice”.

Condividi