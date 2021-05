Tutela vittime, Pellegrino: Vittime separazioni. Venerdì diretta di FdI su tutela dei figli e bigenitorialità

“Separazioni e divorzi in Italia registrano una costante crescita. È diminuita la durata media dei matrimoni, si è alzata l’età dei coniugi che si separano e, conseguentemente, sempre più figli subiscono il dramma di non poter vivere pienamente la relazione affettiva con entrambi i genitori a causa della rottura del legame familiare. Inoltre, il padre nella quasi totalità dei casi è il soggetto indicato dal tribunale a sostenere economicamente sia l’ex moglie, sia i figli. Tantissimi padri separati finiscono perciò in situazioni di precarietà abitativa e finanziaria a causa di un sistema che li fa considerare un semplice bancomat e che li raggira con un affido condiviso che è ancora di fatto esclusivo presso la madre.

Il rischio ultimo è che i bambini vengano strappati ad entrambi ed affidati ai servizi sociali.

A quella che è diventata a tutti gli effetti una vera e propria emergenza sociale Fratelli d’Italia cercherà di dare delle risposte con la diretta “LE VITTIME DELLE SEPARAZIONI: TUTELARE I FIGLI E LA BIGENITORIALITA'” che si terrà venerdì 23 a partire dalle ore 17.00 sul nostro canale ufficiale youtube.

Alla conferenza interverranno l’on. Augusta Montaruli (prima firmataria della proposta di legge a tutela della famiglia nei casi di separazione e divorzio), l’on. Paolo Trancassini (coordinatore regionale di FdI per il Lazio), l’on. Sergio Pirozzi (autore della proposta di legge regionale sul sostegno economico ed abitativo per i genitori separati), l’on. Chiara Colosimo (promotrice della istituzione per il Lazio di una commissione di inchiesta sul sistema degli affidi), Vincenzo Spavone (Presidente dell’associazione GESEF e responsabile del Dipartimento per la Bigenitorialità di Riva Destra Lazio), Sabina Granieri (sindaco di Nerola e responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non Negoziabili) e l’avv. Paolo Pulciani (responsabile regionale di FdI del dipartimento Attuazione del programma).

È ora che politica ed istituzioni diano risposte concrete a centinaia di famiglie in difficoltà, dando valore di legge a principi di equità e giustizia sociale e tutelando il diritto dei figli ad avere la possibilità di vivere in serenità il rapporto con entrambi i genitori.”

Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia.